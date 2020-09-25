Şehirder’den Sekmen’e yol teşekkürü

ŞEHİRDER onursal Başkanı Murat Ertaş başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret ederek son bir yıl içerisinde şehir merkezinde yapımıyla trafiği rahatlatan yeni yollar ve bulvarlar için Başkan Sekmen’e teşekkür etti.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan ŞEHİRDER onursal Başkanı Murat Ertaş, son yıllarda süratle devam eden kentsel dönüşümle, yeni yerleşim alanlarıyla, yeni yapılan kamu binaları ve iş merkezleriyle birlikte nüfus yoğunluğu, cadde, yol, meydan ve bulvar bakımından şehrin ağırlık merkezleri değişmeye başladığını belirterek Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kısa sürede açtığı yollar ve çevre düzenlemeleriyle bir ölçüde trafiği rahatlattığını ifade etti.

Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in son bir senede tamamladığı ve tamamlamak üzere olduğu şehir içi alternatif yol açma, genişletme çalışmaları takdire şayan. Atatürk Üniversitesi - Yıldızkent bağlantı yolu, Şehir Hastanesi - Atatürk Ünv. bağlantı yolu, Şükrüpaşa - ETÜ bağlantı yolu, Şükrüpaşa - 50. Yıl Caddesi bağlantı yolu ve Barışpınarı Köprüsü, Barışpınarı Köprüsü - Migros ve Kavakkapı yolu, Aliravi Cad. (Yoncalık) - Kayakyolu bağlantı yolu, 50. Yıl Cad. - Kongre Cad. bağlantı yolu, MNG AVM - Kütüphane - ETÜ Bağlantı (Yeni Kurtderesi) yolu, RTE Kapalı Fuar Alanı - Eski Havaalanı yolu genişletme ve peyzajı Bu çalışmaların hepsi şehre az da olsa nefes aldırmıştır. İnanıyoruz ki devamı gelecektir. Ayrıca büyükşehir belediyemizin Ilıca-Kandilli yolu gibi kırsalda yaptığı yolları da ancak yolumuz düştüğünde görüyoruz. Marifet iltifata tabiidir. Yol olursa insanımız yol alır, şehir trafiği rahatlar. Şehrin meseleleriyle yakından ilgilenen bir STK olarak Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Başkanımız Mehmet Sekmen’in takdirleriyle Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Fuar alanının önündeki genişletme ve peyzaj çalışması tamamlanan yola, bu yıl UNESCO’nun adına yıl ilan ettiği büyük Türk düşünürü ve bilim insanı Farabî’nin adının verileceğinin müjdesini almak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.”

Görüşmede Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kırsala da, köy ve ilçe bağlantı yollarına da şehir içine dökülen kalitede asfaltlama çalışmaları yaptıklarını, yol ve asfalt çalışmasının artarak devam edeceğini belirterek ŞEHİRDER’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Başkan Mehmet Sekmen’e ŞEHİRDER üyesi Ahmet Çakır’ın el emeği ile yaptığı yol temalı ahşap plaket takdim edildi.