Rektör Çomaklı’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: Türk ve İslam toplumlarında kadın son derece özel ve önemli bir yere sahiptir. Ancak uzun zamandır medyaya yansıyan kadına karşı şiddet haberleri ile sarsılıyoruz.

Kendinden zayıf olduğuna inandığı kadına gerek kaba kuvvetiyle, gerek maddi olanaklarını kullanarak şiddet uygulama hakkına sahip olduğunu düşünen ya da yaşama, özgür olma, tercih yapabilme hakkının sadece kendisine verilmiş olduğuna inanan, zihniyeti, inancı, dünya görüşü zayıf olan erkeklerin uyguladığı bu şiddeti hem insani hem medeni hem de İslami açıdan kınıyoruz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Veda Hutbesinin önemli bir bölümünü kadın haklarına ayırmıştır. Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkının en erken verildiği ülkelerden biri Türkiye’dir. Töremiz gereği kadın kutsal ve saygıdeğer bir konumdayken bugün geldiğimiz noktanın bu olması gerçekten şaşırtıcı ve üzücüdür.

Bu durumdan kurtulmak için bizim üstümüze düşen öncelikle bireysel bağlamda eğitim düzeyi yüksek, dini, ilmi ve insani değerlerle yüklü, hoşgörülü bir neslin el birliğiyle inşasına gayret etmek, şiddete göz yummamak, şiddetin bir insanlık suçu olduğunun farkına varmaktır.

Annemiz, kardeşimiz, kızımız, eşimiz olan, dünyada eşit haklara sahip olduğumuz ve beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza karşı yapılan her türlü şiddeti kınıyor, bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz.