Rektör Çomaklı: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bazen hayat kendi doğal rutininde akıp giderken bir yerinden kırılır. Öyle bir kırılmadır ki insanın ömründen ömür çalar, dost bildiklerinin aslında bir gizli düşman olduğunu, vatan için savaştığını sandığının vatan haini olduğunu anlar. Aynı toprağın insanı kendi kardeşini gözünü kırpmadan şehit eder. Bunu yaşamak insana en ağır hayat dersini verir.

Yakın tarihimizin en unutulmaz ama unutmayı en çok istediğimiz günüydü 15 Temmuz. Görmediğimizi gördük, yaşamadığımızı yaşadık, düşünmediğimizle sınandık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve iradesi ile yüzümüzün akıyla, bileğimizin, yüreğimizin gücüyle, gazi ve şehitlerimizin kanıyla ve halkımızın duasıyla çıktık bu cendereden.

Zamanla yaralar kabuk tutsa da biz her zaman atalarımızın emaneti bu kutsal vatanı koruma görevinin gururunu yüreğimizde taşıyacağız. Yaşadığımız ihanetin bize öğrettikleri ile bölünmez birlik ve bütünlüğümüz, bizi biz yapan kutsal değerlerimiz, ortak tarih ve inanç bilincimizle bir daha böyle bir şeyin yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Yaşanan kalkışmanın yıl dönümünde şehitlerimize rahmet dilerken Allah’tan, bir daha bizi böyle bir ihanetle sınamamasını diliyoruz.”