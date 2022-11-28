Ramada Erzurum’da kapılarını açtı

Ramada By Wyndham şehir oteli Erzurum Yıldızkent Şehir Hastanesi karşısında hizmete açıldı.

Erzurumlu işadamı İbrahim Kırküzer ve İshak Kırküzer kardeşler tarafından Erzurum’un turizmine istihdamına katkı yapmak amaçlı ve dünya markası olan Ramada oteli bugün basın mensuplarına tanıtıldı.

Ramada by Wyndhem Erzurum 26 m2-66m2 arasında değişen 1 Junior Suit, 12 Deluxe, 81 Superior toplam 94 oda ile 200 kişi kapasite ile hizmete girdi. Ayrıca yapılan yatırımda Starbucks konseptli RMD Cafe, Artze Restaurant 425 m2, Defne Toplantı salonu 115 m2, Lobby ve Lobby bar, Fitness salonu 125 m2, Sauna-şok havuzu ile ıslak hacim alanları da bulunuyor. Bina ayrıca son teknoloji ile planlanarak, merkezi yerden ısıtma sistemi, odalarda ayrıca VRF sistemi, güvenli yaşam alanları sunuluyor.

Palandökende yer isteği

Ramada By Wyndam Erzurum Genel Müdürü Murat Altuğ Kargı, Kayak yapmak için otelimize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin Palandökende kendilerini yabancı hissetmemeleri noktasında Palandöken Kayak Merkezi’nden bir yer talebinde bulunduklarını söyledi.

Diğer otellerin Palandöken’de birçok imkana sahip olduklarını, dünya markası Ramada’ya da bir yerin tahsis edileceğini şimdilik bir sıkıntının olmadığını da ifade etti.