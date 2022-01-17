Protokole, Oltu cağ kebabını evinde tanıttı

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu(OLFED) Başkanı Taner Sağlam, Kocaeli protokolünü evinde ağırlayarak cağ kebap ikramında bulundu. Bürokrasi ve siyasetin önde gelen isimlerini konuk eden Sağlam, “Davetimize icabet ederek hanemizi şereflendiren tüm protokol mensuplarına teşekkürler” dedi.

Yaptığı başarılı çalışmalarla Kocaeli genelinde büyük yankı uyandıran, Erzurum camiasının sevilen ve sayılan ismi OLFED Başkanı Taner Sağlam, Kocaeli’nin ağır toplarını evinde misafir etti. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, MHP Kocaeli il yöneticileri Yudum Kaşıkçi ve Atakan Tunç, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir ve Darıca MHP İlçe Başkanı Yücel Bektaş’ın yer aldığı program adeta doldu taştı.

Yoğun katılımın olduğu programa Erzurum’un önde gelen iş insanlarından Esayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ayan, OLFED önceki dönem Başkanı İsrafil Kamacı, Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Gebze Oltulular Dernek Başkanı Serkan Zengin, Sultançiftliği Çatak Köyü Dernek Başkanı Recep Aras, Çengelli Köyü Derneği Süleyman Yeşilyurt, Aşağı Kumlu Dernek Başkanı Gürsel Ergün, Dernek Başkanı Nurullah Gözütok, OLFED yönetimi, dernek yöneticileri ve çok sayıda Oltulu tanınmış kişiler yer aldı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaptığı açıklamada, “Devletine ve milletine bağlı yapılarıyla bilinen Erzurumlu hemşehrilerimizle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bu güzel programı düzenleyerek bizleri evinde konuk eden, değerli OLFED Başkanı Taner Sağlam’a camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Taner Bey, nezaketi ve konuk severliği ile bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İkramları ve hediyeleri için teşekkürler“ dedi.