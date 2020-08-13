Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan atama teşekkür mesajı

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bir teşekkür mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘’Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.08.2020 tarihli toplantısında alınan kararla KırgızistanManas Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanarak, Kırgızistan kardeş ülkemize hizmet edecek olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayım. Bilindiği üzere Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995’te tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma” nınher iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır. 4 yıllık görevim süresince ilk ve kararlı hedefimiz üniversitemizi fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Kırgızistan üniversiteler arasında iyi bir konuma getirmektir.’’

Ceylan mesajına şöyle devam etti. ‘’Üniversiteye 3 ana kaynaktan öğrenci kabul edilmektedir. Bu kaynaklar, Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklar başta olmak üzere diğer ülkelerdir. Bu bağlamda, yaklaşık 22 yıllık bir üniversite olmasına rağmen Türkiye ve Kırgızistan’daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir üniversitedir. İmkânlar itibariyle iyi bir düzeyde olan üniversitemiz dünya üniversiteleri standartlarına yaklaşması ve gerekse modern eğitim ve öğretim anlayışıyla müfredatlar oluşturmasıyla kısa zamanda çok mesafeler kat edecek ve gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağına olan inancım tamdır.’ İfadesini kullandı.

Ceylan son olarak şu ifadeleri kullandı: ‘’Üniversitemizin rektörlüğüne atanmam konusunda verilen bu kararın hem ülkemize hem kardeş ülkemize hem de üniversitemize hayırlı olmasını dilerken, bu göreve layık görüp teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Kırgızistan Başkanı Sayın SooronbayCeenbekov’a, Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr.Fahrettin Altun Beyefendi’ye ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı arz ederim.’’ dedi.