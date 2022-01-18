Erzurum’da Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı.

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı 2 bin 500 metrekare alana kuruldu. 750 hayvan kapasiteli bu barınakta hayvanlar, bakımı, kısırlaştırılması ve tedavileri yapılarak tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. Açılışa ilçe belediye başkanları, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Köprüköy Kaymakamı Fatih Uzun katıldı.