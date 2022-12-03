Palandöken’de engeller, sevgi yoluyla aşılıyor

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, uygulamaya aldıkları sevgi yolu projesiyle Palandöken’i engelsiz yaşamın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde, Palandöken’de durumu özel vatandaşlara dönük hizmetleri paylaştı. Başkan Sunar, “Palandöken’de yürüttüğümüz faaliyetlerle, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırdık, hayatın her alanına erişimlerini sağladık.” dedi

İlçede durumu özel vatandaşların kişisel gelişim ve eğitimine, kültür merkezlerinde açtıkları kurslarla destek olduklarını belirten Sunar, ihtiyaç sahibi ailelerin elektronik engelli rampası, asansör ve araç taleplerine de cevap verdiklerini belirtti. Yaptıkları hizmetlerle durumu özel vatandaşların sosyal yaşama katılımlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Sunar, yıl içerisinde düzenledikleri çeşitli etkinliklerle de farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Sevgi Yolu Projesi

Konuşmasında geçtiğimiz yıl uygulamaya aldıkları Sevgi Yolu Projesine değinen Başkan Sunar, Palandöken’de durumu özel vatandaşların hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Sunar, “Sevgi Yolu projemiz bağlamında hayata geçirdiğimiz elektronik engelli rampa ve asansör hizmetlerimizle durumu özel kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırdık. Bu hizmetimizi Palandöken’de ihtiyaç duyan onlarca durumu özel komşumuza ulaştırdık.” dedi

“Tüm imkanlarımızla durumu özel vatandaşlarımızın yanındayız”

Durumu özel bireylerin taleplerine öncelik verdiklerini belirten Başkan Sunar, ‘sevgi varsa engel yoktur.’ Hakikatinden hareketle, durumu özel olan vatandaşlarımızın taleplerini önceledik, bir bir cevap verdik. Engelli rampası, engelli asansörleri, engelli araçlar ve bu araçlar için yaptığımız garajlar; hayata geçirdiğimiz hizmetlerden sadece birkaçı. Dahası; Kültür Merkezlerimizi emirlerine amade ettik. Kişisel gelişim ve eğitimlerine; düzenli, etkin ve verimli bir şekilde imkan sağladık, sağlıyoruz. Sosyal Belediyecilik çerçevesinde yürüttüğümüz bu faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettireceğimizi özellikle belirtmek istiyor, bu vesileyle durumu özel vatandaşlarımızın bu özel günlerini kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.” İfadelerini kullandı.