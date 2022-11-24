Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Özel Gereksinimli Hayata Destek” projesinin açılışı Bilim Erzurum’da gerçekleştirildi.

Bilim Erzurum’da gerçekleştirilen açılışa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ilçe millî eğitim müdürleri, proje eğitmenleri, proje uzmanları, öğretmenler ve projenin hedef kitlesi olan özel gereksinimli öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz bir konuşma yaptı. Kaygusuz, konuşmasında projenin önemine vurgu yapıp şunları söyledi:

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından ilk kez açılan bu projeye başvuru yapan ve projesi geçen illerden biriyiz. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından toplamda 42 proje onaylanmış olup projesi onaylanan 8 ilden biriyiz. Yaklaşık bir yıl sürecek bu projede amacımız Erzurum ilinde örgün eğitim çağında olan özel gereksinimli bireylerin aktif yaşama katılım ve sosyal çevre ile entegre olmuş, yetişkinlik ve yaşlılık sürecinde ona destek olacak yaşam becerileri kazanmasına, kişisel ve mesleki olarak gelişimine destek sağlamaktır. Projenin hedef kitlesini ise Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulunda hafif düzeyde zihin yetersizliği tanılı 14-23 yaş aralığında özel gereksinimli 20 öğrenci, Erzurum Özel Eğitim Meslek Lisesinde eğitim gören işitme yetersizliği tanılı 14-17 yaş aralığında 15 öğrenci, 0-3 yaş grubunda özel gereksinimli çocuğu olan 40 aile ve bu okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Proje süresince özel gereksinimli öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler planladık. Örneğin “İletişim Becerileri Geliştirme Eğitimi ve İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi” ile hedef kitleyle etkili iletişim kurma onlarla yapılacak faaliyetlerde risk yönetimini en aza indirgeme amaçlanmaktadır. “Bilim Her Yerde-STEM, Sevimli Canlılar Eğitsel Oyunu, Zekâ Oyunları, Tarım Alanları Oluşturma, Yemeğimi Yapıyorum Etkinliği” gibi etkinliklerle öğrenciler için yaparak yaşayarak eğlenceli öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesini Tanıyoruz, Kış Sporları Tesislerini Tanıtma ve Palandöken’de Kızak Yapılması, Erzurumspor ile Tanışma, Tarihi ve Kültürel Gezi, Ekosistem, Turizm ve Uzundere’nin Kültürel Özellikleri, Gök Gözlem ve Atmosfer Yapısı ve Doğada Geleneksel Türk Okçuluğu Uygulama Etkinliği ve Yarışması ile okul dışı ortamlarda öğrencilerin ilk kez deneyimlediği gezi ve gözleme dayalı öğrenmeler gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda proje içerisinde 0-3 yaş grubunda özel gereksinimli çocuğu olan 40 aileye yönelik onları şok evresi ve kabullenme süreçlerini sağlıklı yürütebilecekleri aile eğitimleri verilecektir. Yine bu faaliyette aynı süreçleri daha önce yaşamış, çocuğunun akademik- sosyal gelişimini profesyonelce yöneten ailelerin bu faaliyette mentorluk yaparak onlara terapi niteliğinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.”

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuşmasının sonunda projeye destek veren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na, projeyi hazırlayan Ar-Ge ekibine teşekkür etti ve projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.