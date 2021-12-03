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Öz: “İki hastane tünelle birleşiyor”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum’a yönelik sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirterek, iki hastanenin bir tünel vasıtasıyla birleştirileceğini söyledi.

ERZURUM 03.12.2021, 15:31
Öz: “İki hastane tünelle birleşiyor”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum’a yönelik sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirterek, iki hastanenin bir tünel vasıtasıyla birleştirileceğini söyledi.

Başkan Öz, Erzurum Şehir Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir tünel vasıtasıyla birleştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek Erzurum AK Parti Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın girişimleriyle 100 bin TL ek ödenek çıkarıldığını kaydetti.

Öz: Ak parti hizmet demektir

Doğu Anadolu’nun sağlık merkezlerinden olan Erzurum’un çevre illerinden yoğun bir hasta trafiği aldığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kendi iktidarları döneminde yapılan yatırımlarla hizmet kalitesinin arttığını belirterek, “Erzurum, önceki yıllarda da çevre il ve ilçelerden gelen hasta akışına hizmet etmekteydi fakat imkanlar çok kısıtlıydı. Türkiye’nin eski sağlık sistemi hem yokluk hem hantallıkla ihtiyaca cevap veremiyordu. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan dönüşüm, sağlık alanında da vatandaşlarımızın yüzünü güldürmüş, hantal sistem yerini daha hızlı ve kaliteli hizmete bırakmıştır. Bunda elbette AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın Recep Akdağ’ın rolü çok büyüktür. Sağlık Bakanı olduğu dönemde yaptığı icraatlarla unutulmazlar arasına giren vekilimiz, Erzurum’a da birçok yatırımın gelmesini sağlamıştır. Bugün o yatırımlardan ikisini bir tünelle birbirine bağlamaktan bahsediyoruz. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile Erzurum Şehir Hastanesinde devam eden onarım çalışmaları kapsamında bir tünel yapılarak iki hastane arasında geçiş imkanı sağlanacak. Sayın vekilimiz Recep Akdağ’ın girişimleriyle 100 bin TL ek ödenek çıkarıldı. Bu ödenek imkanıyla kısa sürede tamamlanması planlanan tünelle vatandaşlarımızın hastane işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılacağı öngörülüyor. Şimdiden Erzurumlulara hayırlı olmasını dilerim. Bu vesileyle bir kere daha vurgulamak istiyorum ki AK Parti, hizmet demektir. Yapılanlar da bunun birer göstergesi ve ispatıdır.” dedi.

Öz: Bölgenin iki büyük gücünü birleştiriyoruz

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2005 yılında yapılmaya başlandığını hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şunları söyledi:

“128 bin 802 metre kare kapalı alan üzerine kurulan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğu’nun en büyük sağlık merkezi ünvanına sahiptir. İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan hastanemiz Türkiye’de yapım sırasında kolon temeline izolatör konulan ilk hastane binası olmasının yanında, dünyada da deprem izolatörü büyüklüğü bakımından en büyük 3. hastane binası olma özelliğini taşımaktadır. Bu izolatörler sayesinde olası bir deprem anında sürdürülen cerrahi müdahalelerin kesintiye uğraması engellenmektedir. Yanık Tedavi Merkezi ve 2 adet Diyaliz Merkezi gibi önemli üniteleri de içinde barındıran hastanemizde cerrahi yoğun bakımlar, anestezi ve reanimasyon yoğun bakımları bulunmaktadır. Şehir hastanemiz ise iki yıl önce 400 bin metrekare alana kurulmuş, fiziki altyapısı ve yüksek teknolojiyle donatılarak hasta kabulüne başlamıştır. 1500 yatak kapasiteli şehir hastanemiz, yoğun bakım olarak da kullanılan nitelikli hasta odaları özelliği sayesinde pandemi döneminde çok önemli bir görev üstlendi. Pandemi döneminde can simidi gibi görev yapan hastanemiz aşılamanın artmasıyla birlikte diğer polikliniklerde de hasta kabulüne başlamıştır. Yapacağımız tünelle bu iki gücü bir araya getirecek ve hastalarımın hastane dışına çıkmaya gerek kalmadan tüm servislerden faydalanmasını sağlamış olacağız.”

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