Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin

Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, omurga sağlığının vücudun bütün fonksiyonları için önem taşıdığını belirterek, omurgada meydana gelecek en ufak bir hasarın kişilerin hayatını ciddi ölçüde etkileyebileceğini ifade etti.

Şirin, omurga sağlığını korumanın önemine değinerek şunları söyledi: ‘’Meslek hastalıklarının çoğu kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.Bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı gibi durumlarda omurgamız sinyal vermeye başlar. İnsanlar yaşamları boyunca düzenli beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, doğru duruşta bulunarak bedenlerini, zihinlerini ve ruhlarını beslemelidir. Günlük yaşam aktivitelerinde kişi anatomik postürünü korumaya dikkat etmelidir. Artan iş yükü, masa başında çalışmak, durağan yaşam tarzı, insanların hareket alanlarının ve zamanlarının yetersizlikleri sayılabilir ayrıca günlük iş hareketlerini (eğilme, ağırlık kaldırma, ayakta durma ) statik ve dinamik duruş bozuklukları ve vücut yapısında bozulma görülmektedir. Omurgamız bizim için hayati önem taşırken ve önemli görevleri, fonksiyonları varken önem vermemek hatalı olur. Omurga sağlığımız için omurgayı oluşturan tüm dokuların birbiri ile uyum içinde çalışması gerekir.”

Omurga sağlığı için önerilerde bulunan Şirin, “Ayaktayken yerden ağır bir şey kaldıracaksınız ağırlık vücuda yakın tutulmalı beliniz ile değil dizler bükülerek yere yaklaşıp kaldırılmalı, Uzun süreli oturarak çalışmalarda molalar verilmeli kaslar esnetilmeli, oturur pozisyonda sırt dik tutulmalı, bel boşluğu desteklenmeli, ayaklar yere tam temas etmeli, dizler ile 90 derecelik açı oluşturmalı, Ekran karşısında çalışan bireyler ekran ve göz hizasını eşitlemeli, Yürümek vücudu kuvvetlendirir ve omurgamızı anatomik yapısında dik tutmaya yardımcı olur duruşunuzu düzeltir, her sabah kalktığımız da esnetme hareketlerimizi yapmalıyız, Düzenli egzersiz yapmalıyız; bunlar; ,germe ve güçlendirme egzersizleri, yoga ve yüzme şeklinde olabilir’’ dedi.

Evde yapılacak egzersizler hakkında bilgi veren Şirin, şunları söyledi: ‘’Kedi deve egzersizi: emekleme pozisyonunda omurganızı aşağı yukarı esnetin 5-10 defa tekrar edin. Sırtınızın altına bir destek koyarak (rulo havlu) ve dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın derin nefes alın nefesinizi verirken omurganızı havluya doğru bastırın. Sırtınızı düz tutarak bir tabure yada pufa oturun el ve baş parmağınızı dışarı çevirerek kürekleriniz kollarınızı geriye doğru esnetin. Bir duvara sırtınızı yaslayarak ayakta durun omuzlarınızı duvara doğru bastırın.”