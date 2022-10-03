Oltulu doktor aşkın matematiğini yazdı

Oltulu Uzman Aile Hekimi Doktor Seval Sarıkaya Aşkın Matematiği isimli kitabını yazdı.

1,2 Ekim 4. Antalya kitap fuarında imza günün düzenleyen Dr. Seval Sarıkaya gösterilen ilginden son derece memnun olduğunu belirtti.

Aşkın Matematiği isimli kitabı 30 Eylül 9 Ekim arası Antalya 4. Kitap fuarında sergilenecek.

Oltulu Uzman Aile Hekimi Doktor Seval Sarıkaya, şunları kaydetti; “Kardelen misali ömrüm benim. Erzurum’un karlı dağlarında, güneşi gördüğü vakitte açmak üzere, sonbaharın kışa hazırlandığı mevsimde, tohumunu sıcak toprağa saklamış bir kardelen misali. Nice kışlar geçirdi belki bu ömürde Lakin baharı da gördü yazı da Kışları saklandı belki kabuğunun içine ama nevruz vakti bembeyaz açtı serin kar sularında

Ben bir matematik öğretmeninin kızıyım. 24 Kasım öğretmenler gününde, Erzurum’da dünyaya gözlerimi açtım. Sonrasında Zonguldak’ta ilk, orta ve lise eğitimimi aldım. Tıp fakültesini Atatürk Üniversitesinde okudum. Uzmanlık eğitimimi ise Aydın Adnan Menderes üniversitesinde aldım. Çocukluğumdan beri yazmaya olan ilgim lise yıllarından bu yana sürmektedir. Yazılarım hayatımın umut dolu parçası iken şiirlerim hüzünlü bir hal alır

Şairin sözü şiirdir. Şiir ise dilin matematiğidir. Şiir dilinde en güzel söz ise aşktır bazen acıdır bazen umut bazense özlemdir ama en güzel duygular yaşanır gönülde insan aşkın şifresini çözdüğünde Bu nedenle kitabımın adı ‘’Aşkın Matematiği’’dir.

Babam hayata rakamlarla bakmayı öğretti Her sevgide bir şifre her duyguda bir umut vardı Babamı iki yıl önce salgın nedeniyle kaybettim ve anısına ithafen hazırladığım kitabı onun ölüm yıl dönümünde yayınladım. Kitap 42 söz, 36 şiir, 12 de yazıdan oluşmaktadır. Şiirler serbest yazımda iken yazılar şiirsel deneme tarzındadır.

Şiir hayata bakış açısıdırnasıl fotoğraf sanatçısı doğayı akseder bizeressam ise resmederedebiyatta kelimelerle yaşamı kağıda neşreder adetaşiirlerim ve yazılarım kimsesizdir benimkim okursa ona addederimbunlar sizin duygularınız olsun canlarımkendine bir söz ya da şiir seç o senin olsun Sevgilerimle”