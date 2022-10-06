Oltu’da anne adaylarına ‘anne sütü, gebelik süreci ve çocuk bakımı’ hakkında bilgilendirme programı yapıldı

Oltu Devlet Hastanesi tarafından ‘anne sütü, gebelik süreci ve çocuk bakımı’ hakkında bilgilendirme programı yapıldı.

Programda Oltu Devlet Hastanesi doktorlarından Başhekim Uz.Dr. Köksal Sarıhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit, Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Kemal Ayata ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Muhammet Güç tarafından anne adayları bilgilendirildiler.

Açılış konuşmasını yapan Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Köksal Sarıhan, “1-7 Ekim Emzirme Haftasının içerisindeyiz. Ülkemizde anne sütünün önemine dikkat çekmek için ve de emzirmeye dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Biz de bugün burada bu yılki etkinliğimizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu haftanın ana teması sıcak destek zinciridir. Yani toplumsal destek emzirmeye ve anne sütüne herkesin destek olması ile bu konuda herkesin taşın altına elini koyması ile mümkündür. Bu amaçla bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda eğitime katılan anne ve anne adaylarına Hastane Başhekimi ve doktorlar tarafından çiçek hediye verildi.

Programa Hastane Başhekimi Uz.Dr. Köksal Sarıhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit, Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Salih Keskin, Müdür Yardımcısı Hilmi Eraslan, Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Kemal Ayata, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Muhammet Güç, ebe, hastane personeli ve anne adayları katıldı.