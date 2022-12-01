Oltu Necmi ustasını kaybetti

Oltu Doğutaş sanayi esnaflarından Demirci Hacı Necmi Demir (77) hayatını kaybetti.

Oltu’da 50 yıldır soğuk demir ustası olarak esnaflık yapan Hacı Necmi Demir (77) kanser tedavisi gördüğü Erzurum şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Oltu Doğutaş Sanayisinin en yaşlı ustalarında babacan kişiliği ile herkesin gönlünde taht kuran 4 çocuk babası Necmi ustanın ölümü sanayi esnafını ve Oltuluları yasa boğdu.

Aslan Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.