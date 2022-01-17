Okullar arası halk oyunları nefes kesti

Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. 12 ekibin katıldığı şampiyonada düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda şampiyonlar belli oldu.

Erzurum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin de destekleriyle yapılan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Yakutiye Spor Salonu’nda yapıldı. Nefes kesen yarışmalar hınca hınç dolu tribünler önünde yapıldı. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 12 okul şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Tribünleri dolduran vatandaşlar nefes kesen yarışmaları büyük bir ilgi ile takip etti. Ortaokul ve Lisesi gençlerin bar gösterileri heyecanla izlenirken, kadın barlarında salona gelen öğrenciler de davetlilerden yoğun alkış aldı.

Yakutiye Spor Salonu’nda 10 hakemin görev yaptığı şampiyonada düzenlemeli dalda Özel Vakıf Okulları şampiyon olarak ilimizi grup yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı. Düzenlemesiz dalda ise Yunus Emre Ortaokulu şampiyon oldu. Küçüklerde ise birinciliği Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu elde etti.

Ortaokullu yıldızlar kategorisinde şampiyonluğu Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu kazandı. İkinciliği ise Dadaşkent Aziziye Ortaokulu elde etti. İki okul da Erzurum’u grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Nafizbey Ticaret Meslek Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yakutiye Anadolu Lisesi ise ikinci olarak yarışmayı tamamladı. İki lise ekibi de gruplarda Erzurum’u temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Halk Oyunları İl Temsilcisi Mürsel Kayhan ile okul müdürleri ve yöneticileri de izledi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu(THOF) Erzurum İl Temsilcisi Mürsel Kayhan, “Yarışmalara Katılan tüm okullara ve kulüplere teşekkür ediyorum. Harika bir şampiyona yaptık. Sorunsuz bir şekilde yarışmayı tamamladık. Jürimize ve hakemlerimize bu başarılı organizasyon için teşekkür ediyorum. Yarışmaların başarılı bir şekilde sonuçlanmasında bize destek veren GSİM İl Müdürümüz Birdal Öztürk’e, şube müdürü Güngör Şenses ile Yakutiye ilçe müdürü Suat Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dereceye giren okulların ödüllerini Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selami Topaloğlu, Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, Kazım Karabekir Stat amiri Zafer Ala ile diğer davetliler verdi.

Halk Oyunları İl Temsilcisi Mürsel Kayhan, Erzurum’u Bitlis ve Amasya’da yapılacak olan Grup Müsabakalarında temsil edecek olan okullara başarı dileklerini iletti.