Ödül aldığı fotoğrafı sahibine hediye etti

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında ödül aldığı pekmez fotoğrafı sahibi Gülistan Kurt’a çerçeve yaptırarak hediye etti.

Gülistan Kurt ve Ahmet Kurt’a ait pekmez fotoğrafının ödül alması Karnavas köyünde sevinçle karşılanmıştı.

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Karnavas köyüne giderek yarışmada ödül aldığı fotoğrafı çerçeve yaptırarak fotoğraf sahibi Gülistan Kurt’a hediye etti. Gülistan Kurt ise “Yarışmada ödül alan fotoğrafımla çok mutlu olmuştum. Fotografçı Murat Kaya’nın resmimi çerçeveletip bana hediye etmesi beni ayrıca mutlu etti. Sağolsun bende bu resmimi evin en güzel yerinde asacağım” dedi.