banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Ödül aldığı fotoğrafı sahibine hediye etti

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında ödül aldığı pekmez fotoğrafı sahibi Gülistan Kurt’a çerçeve yaptırarak hediye etti.

ERZURUM 10.08.2022, 16:30
Ödül aldığı fotoğrafı sahibine hediye etti

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında ödül aldığı pekmez fotoğrafı sahibi Gülistan Kurt’a çerçeve yaptırarak hediye etti.

Gülistan Kurt ve Ahmet Kurt’a ait pekmez fotoğrafının ödül alması Karnavas köyünde sevinçle karşılanmıştı.

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Karnavas köyüne giderek yarışmada ödül aldığı fotoğrafı çerçeve yaptırarak fotoğraf sahibi Gülistan Kurt’a hediye etti. Gülistan Kurt ise “Yarışmada ödül alan fotoğrafımla çok mutlu olmuştum. Fotografçı Murat Kaya’nın resmimi çerçeveletip bana hediye etmesi beni ayrıca mutlu etti. Sağolsun bende bu resmimi evin en güzel yerinde asacağım” dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu