Necati Göktuğ toprağa verildi

Erzurum’un tanınan ailelerinden olan baba Necati Göktuğ’un vefatının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Bir süredir hasta olan ve tedavi gören Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden emekli Necati Göktuğ, geçtiğimiz gün vefat etti. Dr. Haluk Göktuğ, Dr. Metin Göktuğ, Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu’nun babaları, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun kayınpederi olan Necati Göktuğ’un cenazesi cuma namazını müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta aile kabristanına defnedildi.