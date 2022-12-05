Misafir öğrenciler ülkelerini tanıttı

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde okuyan Kamerun, Burkina Faso ve Senegal’den gelen öğrenciler ülkelerini ortaokul öğrencilerine tanıttılar.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde üç farklı ülkeden gelen öğrenciler Palandöken’de bulunan Yahya Kemal Ortaokulunda öğrencilerle buluştular. Ülkelerinin coğrafi konumu, iklimi, yeryüzü şekillerini, yemeklerini, halk oyunlarını tanıtan misafir öğrencilere ilgi çok yüksek oldu.

Ortaokul öğrencilerinin büyük bir ilgi ile dinledikleri programda, öğrencilere farklı kültürler anlatıldı. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmayan öğrencilerin merakı ve ilgisi yüzlerinden okundu. Bir ders boyunca üniversiteli abilerinden farklı kültürleri dinleyen öğrenciler dersin sonunda merak ettikleri konularda sorular sordular. Gayet güzel geçen programın sonunda sunum yapan üniversite öğrencileri ile ortaokullu öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildiler. Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bilgi veren, proje koordinatörü Azerbaycanlı Ilgar Musayev, ’’Farklı bir çalışma yapmak istedik. Neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare ederken böyle bir fikir çıktı. Genç arkadaşlarımızla ortaokullu kardeşlerimizi bir araya getirmek onlara farklı kültürleri tanıtmak istedik. Çok güzel bir sunum gerçekleştirdiler. Öğrenci kardeşlerimizden olumlu dönütler aldık. Bizlere rehberlik eden hocamız Hakan Ün Bey’e ve şehrimizde okuyan misafir öğrencilere her zaman destek veren derneğimiz Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğine teşekkür ederiz’’ dedi.