Miniklerden türbeye ziyaret

Gençlik Liderleri ve Aziziye Gençlik Merkezi üyelerinin bu seferki durağı Dutçu Köyünde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılını ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ ilan etmesi nedeniyle gençlik liderleri ve minik yürekler Yunus Emre Türbsesi’ni ziyaret ederek dualar okudu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Gençlik Liderleri ve Aziziye Gençlik merkezi üyelerinin bu seferki durağı Dutçu Köyünde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi oldu. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin gönül gözüyle Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin mezarlarının Dutçu köyünde olarak bildirerek kendisi tarafından mezar taşlarının yaptırıldığı rivayet edildiğini belirten Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yasar Taşkesenlioğlu, ‘Bizim Yunus Yılı’ kapsamında Palandöken İlçesine Bağlı Dutçu Mahallesi’ndeki Yunus Emre Türbesine ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk, Yavuz Selim Turgut tarafından organize edilen ziyarette çocuklara Yunus Emre ile ilgili bilgi verilerek, Bizim Yunus hikayesi anlatılıp, yüzyıllarca önce yaşayan bu büyük tasavvuf aliminin doğumdan yaşama ve insana değer vermek konularında yazmış olduğu şiirlerinden bahsedildi. Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri her yıl minik çocukları ve gençlik merkezi üyeleriyle birlikte Yunus Emre türbesine ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Gençlik Liderleri, Yunus Emre’nin özellikle İnsan sevgisi ile ilgili mesajları çocuklara aktarmaya çalıştıklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmesiyle Yunus Emre türbesinin şehrimiz adına daha fazla sahiplenilip inanç turizminde önemli bir yer tutulması gerektiğini belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğl, genç nesillere Anadolunun manevi mihmandarlarından olan Yunus Emre’yi aktarmanın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu halkı tarafından çok sevilerek sahiplenilen Yunus Emre’nin türbesi Türkiye’de 9 ilde bulunup ziyaretçi akınına uğruyor. Yunus Emre’nin mezar taşı kitabesinde; ‘Elfatihatü el arifinbillah. Yunus Emre kaddes Allah’u Tealasirrehu’ (Ruhuna Fatiha. Aziz kılınmış Yunus Emre Allah’u Teala sırrını aziz kılsın. Hicri 797. Miladi 1381) yazarken, Taptuk Emre’nin mezar taşı kitabesinde ise ‘Elfatihatü gudbül afirin. Taptuk Emre kaddes Allah’u Tealasirrehu’ (Ruhuna Fatiha. Aziz kılınmış ariflerin kutbu Taptuk Emre. Allah’u Teala sırrını aziz kılsın. Hicri 797. Miladi 1381) yazısı yer alıyor. Yunus Emre’nin mezar taşının, hocası Taptuk Emre’nin tarafına doğru eğik durması saygı nişanesi olarak değerlendiriliyor.