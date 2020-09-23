Minik öğrencilere Başkan Orhan sürprizi
AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMED CEVDET ORHAN, OKULLARIN AÇILDIĞI BU İLK GÜNDE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI. BAŞKAN ORHAN TARAFINDAN 7 İLKOKUL VE 5 ANAOKULUN AÇIK BULUNDUĞU AZİZİYE İLÇESİ’NDE OKULLARA ÖĞRENCİLER İÇİN MASKE GÖNDERİMİ YAPILDI.
Türkiye genelinde ilkokul birinci sınıf ve anaokullarında ders başı yapılmasıyla birlikte minik öğrenciler eğitim öğretimle tanışmış oldu.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, okulların açıldığı bu ilk günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Orhan tarafından 7 ilkokul ve 5 anaokulun açık bulunduğu Aziziye İlçesi’nde okullara öğrenciler için maske gönderimi yapıldı.
Gezdiği okullarda miniklere maskelerini bizzat kendi takdim eden Başkan Orhan, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Başkan Orhan, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını dile getirerek eğitim ve öğretime yerel yönetimler olarak desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Orhan, “Yavrularımız dün itibariyle okula merhaba dediler. Bizlerde bugün onların bu tatlı heyecanına ortak olduk. Birde küçük bir sürprizimiz oldu. Dağıttığımız renkli maskeler onlarında hoşuna gitti. Çocuk her yerde çocuk. Onlar bizim gözbebeğimiz geleceğimizi onlara sevgi ve çok iyi eğitim vererek dizayn edebiliriz ancak” diye konuştu.
Başkan Orhan Eğitim Kurumlarını İnceledi
Henüz eğitme yeni başlayan öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Orhan, sonrasında ilçede inşaatı ve tadilatları süren eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve beraberinde başkan yardımcıları ile kurumların eksikliklerini not eden Başkan Orhan, taleplerin karşılanması noktasında gereken özveriyi göstereceklerini anlattı. Başkan Orhan, “Eğitim her dönemde hassasiyetlerimizin başında yer aldı. Eğitim kurumlarımızda incelemelerde bulunarak eksikleri giderme anlamında gerekli notlarımız aldık. Yapabileceğimiz ölçüde gelecek tüm taleplere karşılık vermeye çalışacağız” diye konuştu.
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