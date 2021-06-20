Milletvekili Aydemir: “Erzurum için değer üretenlere minnettarız”

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, “Erzurum için değer üreten herkese ve her kesime minnettarız. Erzurum’u mükemmeliyete taşıyanların, mübarek ufkuna emek sunanların emrindeyiz. Kardeşlik, birlik ve beraberliğe gönül adayanların safındayız” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir hafta sonu yasama mesaisini Yakutiye, Palandöken ve Çat ilçelerinde devam ettirdi. Başkan Uçar’la Yakutiye, Başkan Sunar’la Palandöken odaklı görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Çat’ta Başkan Yaşar’la 2 yıllık dönem çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çat’ın Yarmak ve Değirmenli köylerine ziyarette bulunan Milletvekili Aydemir, Çat Belediyesinin ilçeye kazandırdığı “Beton Bims Parke Kill Taşı üretim tesislerinde incelemede bulundu. Çat’ta esnafın konuğu olan Milletvekili Aydemir, salgınla mücadele kapsamında sunulan destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti il Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hakan Yakut ve AK Heyetle birlikte Çat ilçesine istişare ziyareti yapan Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri ve partililerle bir araya geldi. İlçe 2021 yılı yatırım vizyonunun konuşulduğu toplantıda, sosyal koruma kalkanı kapsamında sunulan destekler ele alındı, vatandaş memnuniyeti sorgulandı. AK Parti ilçe Başkanı Muhammet Emin Işık ve yöneticilerle parti çalışmaları değerlendirildi.

Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler Çat Saha çalışması kapsamında ilçe esnafının işyerlerine konuk oldu. Esnafın salgın süreci durum değerlendirmesi, beklentiler ve tespitlerini alan Milletvekili Aydemir, TBMM’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydemir, ‘Çat ilçemizde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunduk. Pandemi döneminde verilen desteklere teşekkür eden, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefada yarışan hakşinas hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. ‘ açıklamasında bulundu.

Milletvekili Aydemir İlçe Başkanı Melik Yaşar, AK Parti ilçe Başkanı Muhammed Emin Işık ve İl Başkan Yardımcısı Hakan Yakut ile birlikte ilçenin Değirmenli ve Yarmak mahallelerini ziyaret ederek knaat önderleri ve mahalle sakinleriyle istişare etti. Değirmenli’de Çat eşrafından Merhum Zeki Posat’ın ailesine taziyelerini sunan Aydemir, aileye sabır tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa

Çat’ın tarihi yüzünü ifade eden Yarmak’ta tarihi cami restorasyon çalışmalarını inceleyen Milletvekili Aydemir, ‘Çat ilçemizin güzel köyü Yarmak’ta tarihi kayıt düşülen camiye dönük, tamir-tadil taleplerini yerinde gözlemledik. Hemşehrilerimiz, tarihi eserlere sahabetliğin AK Parti ile doruklara ulaştığını dillendirip, Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığına şükranlarını sundular. Biz de bu sadakat ve vefaya minnettar kaldık’ değerlendirmesini yaptı.

Köy ziyaretleri sonrasında AK Heyetin buluşma adresi Çat Belediyesi oldu. Çat Belediye Başkanı Yaşar, AK Belediyecilik modelini esas alarak, hizmet ve eser siyasetini yatırımlarla ortaya koyduklarını, ilçede gönül seferberliği kaydında sosyal belediyecilik uygulamalı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak 2 yıllık dönem hakkında brifing verdi.

AK Heyet daha sonra Çat Belediyesinin ilçeye kazandırdığı “Beton Bims Parke Kill Taşı üretim tesislerini” ziyaret etti. 50 kişilik istihdam imkanı da barındıran tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Aydemir, ‘Belediyecilikte AK Pusula rotamızı belirliyor. Sayın Başkanın şahsında Çat için değer üreten herkese müteşekkiriz. ‘ dedi.

Aydemir’den Yakutiye ziyareti ve eser siyaseti vurgusu

Milletvekili Aydemir hafta sonu Erzurum çalışma programını Yakutiye Belediyesinde sürdürdü. Başkan Mahmut Uçar’ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, sürdürülen belediye çalışmaları, hayata geçirilen yatırımlar ve öngörülen projeler odağında görüş teatisinde bulundu. Yakutiye Belediyesinin farkındalık ekseninde ilçeye bağlı mahallerde inşa ettirdiği köy kapılarının özgün bir eser yaklaşımı olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Halka sevgide samimiyet eserlerle ortaya çıkıyor. Eser siyasetinden taviz vermeyen Başkan Uçar ve ekibine minnettarız. ‘ dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar ziyaret sonrası yaptığı paylaşımında, ‘AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir’i Belediyemizde ağırladık. Yakutiyemizde devam eden proje ve hizmetlerimiz ile Saltuklu Yılı ile ilgili düşüncelerimizi konuştuk. Sayın Vekilimize nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.’ ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Aydemir ve AK Heyet Yakutiye ziyareti sonrasında Palandöken Belediyesinde AK vizyon istişaresine katıldı. Başkan Muhammed Sunar’la yaz dönemi çalışmaları, 2023 ufku kaydında belirlenen yatırımlar, hayata geçirilen yerel eserler ve bu yıl için öngörülen projeler düzeyinde görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, Sunar ve ekibini PALTİM’in ülke genelinde gıpta uyandıran etkinliklerinden dolayı tebrik etti. Milletvekili Aydemir, Başkan Sunar ve AK Heyet daha sonra Erzurum’un sevilen siması, işadamı Fikret Palandöken’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Palandöken AK Vizyon buluşması sonrasında paylaşımda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, ‘ AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir ile birlikte ilçemizi gezdik, çalışmalarımızı tetkik ettik. ‘Halka Hizmetin Hakka Hizmet’ olduğu hakikatini eserlerle sergilediğimiz ilçemizde vatandaşlarımızla sohbet ettik. Değerli Vekilimize katılımlarından teşekkür ediyoruz.’ Kaydını düştü.