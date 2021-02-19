MHP’den Tortum ve Oltu çıkarması

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kongreyle yeniden Milliyetçi Hateket Partisi Erzurum il Başkanlığı’na seçilen Naim Karataş, yerinde ve olumlu çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Parti içi istişare toplantıları yapıp ardından da esnaf ziyaretlerine devam eden Karataş bu kapsamda Tortum ve Oltu ilçelerine çıkarma yaparak esnafla bir araya geldi.

Tortum ve Oltu ilçelerinde esnafı ziyaret eden Başkan Karataş, "Esnafımıza olan ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek. Esnafımızla bir araya geldiğimizde bizlerden isteklerini dinliyor ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Görüşmeler kapsamında özellikle esnafın tek tek sorunlarını dinleyip not alan MHP İl Başkanı Naim Karataş İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte yoğun bir biçimde çalışmaya devam ediyor.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Karataş, bu kapsamda MHP Tortum ve Oltu ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi. İl yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Naim Karataş, “Zorlu pandemi süreciyle birlikte ciddi derecede sıkıntı yaşayan esnaflarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları üretmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ziyaretlerimiz de gün geçtikçe daha anlamlı hale geliyor. Daha fazla çalışarak şehrimize ve ülkemize katkı sunmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.