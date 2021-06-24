Kızılay’dan Atatürk Üniversitesine platin madalya

Kızılay’ın en büyük bağışçılarına verdiği Platin Madalya Ödülü, Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya takdim edildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Üzer’in yanı sıra; Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fırat Karakurt, Bölge Planlama Sorumlusu Fuat Gülnahar ve Kök Hücre Kazanım Sorumlusu Mustafa Ünver hazır bulundu.

“Bölgemize bağlı kamu kuruluşlarımız ile birlikte iş birliği içerisinde yürüttüğümüz kan bağış kampanyalarına destekler artarak devam ediyor” diyen Dr. Abdullah Üzer, vermiş oldukları desteklerden dolayı kamu kuruluşlarına Türk Kızılay’ı olarak madalyalar takdim edildiğini belirterek: “Atatürk Üniversitesi de kan bağış çalışmalarımızı yürüttüğümüz kamu kuruluşlarımızdan bir tanesi. Yıllık ortalama 6000-6500 ünite kan aldığımız üniversitemiz olarak Platin Madalya almaya hak kazandı. Kan bağışı etkinliklerimize gösterdikleri ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Rektör Çomaklı: “Tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine Teşekkür Ediyorum”

“Bu ödül, Atatürk Üniversitesinin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne haiz, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşmayı bir görev sayan anlayışının tezahürüdür” ifadelerini kullanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bölgeye hizmet veren önemli bir hastaneyi üniversite bünyemizde barındırıyoruz. Bu nedenle Türk Kızılay’ı ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz ve akademik ile idari personelimiz de sürekli kan bağışınca bulunuyor. Bu döngü devam ettiği müddetçe gereken ihtiyaçlar her zaman karşılık bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Platin Madalya Ödülünü almamıza vesile olan tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyor, Kızılay’a ise nezaketinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.