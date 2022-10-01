Kaymakam Çalışır, Gazi Ataş’ı evinde ziyaret etti

Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır Gazi Rüstem Ataş’ı evinde ziyaret etti.

Şenkaya Turnalı Mahallesi sakinlerinden 1995 yılında Hakkari de PKK terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada Gazi olan Rüstem Ataş’ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Çalışır, “Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Destanlar yaşatan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Gazi Rüstem Ataş ise “İlçe Kaymakamımızın evime gelip beni ziyaretinden son derece mutlu oldum, onur duydum Allah Devletimize zeval vermesin” dedi.