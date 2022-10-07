Kariyer fuarı Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek

11 ayrı bölgede yapılacak kariyer fuarlarının Kuzey Anadolu Bölgesinde düzenlenecek etabına yine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak. 6 bölge üniversitesinin de paydaş olarak katılacağı etkinlik 15-16 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Fuarların 2023 yılı planlama toplantısı; Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın koordinatörlüğünde, yeni dönemde fuarlara ev sahipliği yapacak 11 üniversitenin rektörü, rektör yardımcıları ve kariyer merkezi yöneticilerinin katılımıyla başladı.

Başkan Atay: “İnsan Kaynakları Ofisi Olarak Üniversitelerimizin Yanındayız”

Toplantıda yaptığı konuşmada, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının önümüzdeki yıl dördüncüsünün düzenleneceğini belirten Başkan Atay, şunları kaydetti: "Konsensüs içinde, 2023 yılında şubat ve mart aylarında olacak şekilde üniversitelerimizin uygun gördükleri yerlerde fuarlarımızı yapacağız. Ankara’daki kamu kurumları ve onlara bağlı ilgili kuruluşlar, savunma sanayi ve Türkiye’nin özel sektörünü temsil eden büyük şirketlerimiz başta olmak üzere yereldeki şirketler fuarlara katılacak. Yetenek ihtiyacını karşılamaya yönelik organizasyonun başarıyla yapılacağına inanıyoruz. İnancımız, kariyer merkezleri ve organizasyonların sahip oldukları araçlar ve enstrümanlardan aldığımız güce dayanıyor. Bu işi yapma konusunda uzmanlık geliştirdiler. Yetenek kapısı ve birinci sınıfta verilen kariyer planlaması dersi öğrencilerimizin farkındalık kazanmasına büyük katkı sağladı. Dördüncüsünü yapacağımız organizasyonun önceki yıllardan daha yüksek katılımlı bir organizasyona dönüşeceğine inanıyoruz. 2023’te bölgesel kariyer fuarlarına öğrenci katılımı beklentimiz 400 bin civarındadır. Bu beklentilerimizin karşılanması için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bütün süreçlerde üniversitelerimizin yanındayız.”

Atatürk Üniversitesinin son 2 yıldır yapmış olduğu kariyer fuarlarına da ayrıca değinen Başkan Atay, hem firma hem de katılımcı noktasında Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF) öne çıktığını vurgulayarak, Rektör Çomaklı nezdinde başta Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi olmak üzere emeği geçen tüm üniversite ailesine teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Fuara Yeniden Ev Sahipliği Yapmaktan Mutluluk Duyacağız”

Gelecek sene düzenlenecek olan kariyer fuarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise fuarın, öğrencilerin kariyerleri açısından iyi bir etki oluşturduğunu belirterek: "Öğrencilerimiz kendi mesleklerine ya da ilgi duyduklarına alanlara ait tüm detaylarla özel şirketler ve devlet kurumlarıyla bir araya gelerek ulaşabiliyor. Öğrencilerimizin iş ve staj bulma süreçleri ile istihdamlarına yönelik girişimlerde bulunabildikleri fuar, sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Yüzlerce stant ve projenin sunulduğu fuarda ayrıca panel, sempozyum, konferans, sohbet ve eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirmede toplantıları düzenleniyor. Böylesine önemli bir etkinliğe 2023 yılında da ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Üniversitemiz ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Kars Kafkas ve Munzur Üniversiteleri ile paydaş olarak 15-16 Mart 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz Kariyer Fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi rektörleri katıldı.

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Şubat- Mart 2023’te, 11 ayrı bölgede 11’i ev sahibi 130’a yakın üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek.