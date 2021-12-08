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KAAN projesi ile 2 bin 23 genel kolluk ve özel güvenlik görevlisine eğitim verildi

KAAN projesi kapsamında Erzurum’da il merkezi ve ilçeler dahil bin 920 özel güvenlik görevlisi ve 103 genel kolluk görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 23 kişiye eğitim verildi.

ERZURUM 08.12.2021, 09:47
KAAN projesi ile 2 bin 23 genel kolluk ve özel güvenlik görevlisine eğitim verildi

KAAN projesi kapsamında Erzurum’da il merkezi ve ilçeler dahil bin 920 özel güvenlik görevlisi ve 103 genel kolluk görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 23 kişiye eğitim verildi.

Erzurum’da 2 Mart 2020 tarihinde hayata geçirilen KAAN Projesi’nin 2. etap çalışmaları çerçevesinde izni verilen yerlerde görevli özel güvenlik personelinin proje kapsamına alınmasına yönelik olarak Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, toplamda bin 920 özel güvenlik görevlisi ve 103 genel kolluk görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 23 kişiye Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından eğitimi verildi.

Özel Güvenlik personeli “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)” kapsamına alındı. “KAAN EGM mobil uygulaması”, projede görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından cep telefonlarına mobil marketlerden ücretsiz olarak indirilebilmekte.

Kamu Güvenliğini tamamlayıcılığı mahiyette görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin Genel Kolluk Kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek meydana gelen olaylardan Genel Kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla 5 Kasım 2018 tarihindeki Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) başlatılmıştı.

Ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin KAAN Projesi kapsamına alınması talimatına ilişkin devam eden çalışmalar kapsamında; amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duygularının geliştirilmesi, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlanıyor.

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