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İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında ‘Atölye Evim Projesi’ uzaktan eğitimle devam ediyor.

ERZURUM 23.02.2021, 14:29
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İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında ‘Atölye Evim Projesi’ uzaktan eğitimle devam ediyor.

Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından başlatılan ‘Atölye Evim Projesi’ ile işitme engelli öğrencilere yönelik farklı bir öğrenme ve üretme etkinliği deneyimi kazandırılması amaçlanıyor. Salgın sebebiyle okullarından uzak kalan öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla farklı bir öğrenme ve üretme etkinliği deneyimi kazandırılması amaçlanan proje ile mesleki ve teknik eğitimin en önemli ayakları olan tasarım, proje ve uygulamalı eğitim öğretime aynı zamanda üretime geçirilerek öğrenciler gerçek malzeme ve materyallerle buluşturulacak.

Sadece tasarım ve projelendirme ile yetinmeyip uygulamalar da gerçekleştirecek olan ‘Atölye Evim Projesi’ ile ilgili bilgileri şu şekilde aktarıldı:

“Bu amaçla aslında yüz yüze eğitimde okul atölyesinde yaşayacakları deneyimleri öğrencilerin evlerinde yaşamaları planlanıyor. Öğrencilere iş parçalarının okul atölyelerinde ve gerçek ortamlarda canlı öğretilerek hazırlanan materyallerin daha sonra öğrenciler tarafından monte edilerek gerçeğe dönüşmesi sağlanacaktır. Sınıf düzeylerine de bakıldığında Yönetmelik gereği bu öğrencilerin işletmelerde haftanın üç günü bire bir uygulamalı eğitim almaları gerekmektedir. Bu dezavantajlı durumu öğrencilerin lehine çevirmek için farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. Projenin uygulanmasının ana temelini EBA canlı dersleri oluşturulurken bu amaçla haftalık ders programına uygun olarak EBA’da atanan canlı ders saatlerinde, teorik anlatımlar için evden, okuldaki sınıflardan, uygulamalar içinse yine okuldaki Mobilya ve İç Mekân Tasarımı atölyelerinden yararlanılacaktır. İş parçalarının kargo yoluyla öğrencilere ulaştırılmasından sonra da yine öğrencilerin evlerinde yapacakları çalışmalar EBA canlı ders uygulamasıyla yapılacaktır. İşlem basamaklarının yapılması bire bir uzaktan işaret dili anlatımıyla sağlanacak, gerekli durumlarda veliler ile telefon bağlantısı kurulacaktır. Öğrencilerin işitme engelli olmaları dolayısıyla EBA canlı dersler sırasında ya da diğer zamanlarda sosyal medya uygulamalarından önceki tecrübelerden hareketle destek alınacaktır. Öğrenci ve veliler ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Çok önemli anlatım ve uygulama çalışmalarının olduğu canlı dersler ve yapımı uzun sürebilen uygulama çalışmalarının video kaydı yapılarak zamanın daha iyi kullanılacağı projede ders dışı zamanlarda da öğrencileri destekleme ve güdüleme faaliyetleri sürdürülecektir. Atölyede yapılacak olan tüm makine ve el işçiliği uygulamaları öğrencilere canlı performansla aktarılacaktır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan iş ve işlemler için önceden hazırlık yapılacaktır.”
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