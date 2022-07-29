İlçe belediyesinden büyük adım

Erzurum’un İspir ilçesinde 40 farklı ürünün imal edileceği İspir Belediyesi Kilit Parke Üretim Ünitesi faaliyete geçirildi.

İlçe merkezi ile birlikte oldukça kırsal ve geniş bir coğrafyaya yayılmış 178 yerleşim yerine hizmet götürmek için tüm belediye imkanlarını seferber eden Başkan Ahmet Coşkun, önemli bir yatırıma daha imza atarak kendi ilçesinin yanında çevre ilçelere de umut oluyor.

Tamamen belediye imkanlarıyla gerçekleştirilen yatırım sayesinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarla birlikte, 100 mahalle ve 78 mezradaki sokaklar ve meydanlar kilit parke taşları ile kaplanacak.

Üretim ünitesinin faaliyete geçmesi ilçede büyük bir sevinçle karşılandı.

Mahallelerin öncelikli taleplerinden olan kilit parke ihtiyacını karşılamak için bu tesisi kurduklarını söyleyen İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çok kısa bir süre içerisinde kilit parke ile kaplanmadık mahalle kalmayacağını ifade etti.

Başkan Coşkun şöyle konuştu: “100 mahalle ve 78 mezrası, 684 km yol ağı, 2 bin 12 km kare yüz ölçümü, bir ucundan diğer ucuna 140 km mesafesi olan geniş ve kırsal bir coğrafyaya yayılmış tarihi ve turizm cenneti İspir ilçemizde belediye başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Vatandaşlarımızın maksimum hizmet alması adına belediyemiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda.

Kilit Parke Üretim Ünitemiz de bu minvalde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü tüm mahallelerimizin kilit parke ihtiyaçlarını satın alma yoluyla karşılaması bizlere büyük bir külfet getirecekti. Bu da belediyemizi zorlayacaktı. Uzun vadede baktığımızda üreterek hizmet sağlamanın çok daha karlı olacağını gördük ve bu tesisi kurmaya karar verdik.

Allah’a çok şükür İspir Belediyesi Kilit Parke Üretim Ünitemizi şu anda kurmuş ve faaliyete geçirmiş durumdayız.

Bu hikayeyi İspir Belediyemizin tüm emektarları ile birlikte yazdık. Yaklaşık 4 yüz metre kare kilit parke taşına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kadar kilit parke taşını dışarıdan satın alıp, nakliyesi, işçiliği bir araya gelince, biz 10 yıl hiçbir yere harcama yapmasak, devletin bize vermiş olduğu katkı payıyla ancak bu işi çözebilirdik. Ama aklın yolu bir. Bu tesis, belki de Doğu Anadolu’da hizmet verebilecek en büyük kilit parke üretim ünitesi. Sadece kilit parke taşı üretimi yapmayacağız burada, Allah nasip ederse bordör, karo vb. 40’tan fazla kalıpla imalat yapacağız. Tüm bu imalat İspir için, İspir’in mahalleleri için. Rabbim nasip ederse mahallelerimizle omuz omuza vereceğiz ve önümüzdeki süreçte mahallelerimizde inşallah ayağımız kilit parke taşı harici toprağa değmeyecek. Bu ünite tüm muhtarlarımızın şahsında İspirlilerin. Biz burada sadece kendi ihtiyacımızı karşılamayacağız. Buradaki çalışma tabi kazanca dönüşecek. İnşallah yarınlarda İspir son derece modern, kendi tesisleriyle buradan parlayan bir yıldız olarak tüm Doğu Karadeniz’e ve Erzurum interlandına, Doğu Anadolu’ya emsal teşkil edecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun.”