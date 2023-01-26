Erzurum’da "İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı" yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, kenti atanmışıyla, seçilmişiyle, STK’larla, yerel yöneticilerle ve merkezi idarenin temsilcileriyle hep birlikte yönettiklerini söyledi.

Vali Memiş, "Bu kenti anayasal niteliklere göre yönetmek bizim görevimizdir. Bizler gücümüzü anayasadan, yetkilerimizi kanundan ve ilgili mevzuattan alırız. Bizler ayrım yapamadan tüm vatandaşlarımıza hizmet etme gayretindeyiz. Daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak gibi görevimiz vardır ve buna uygun şekilde davranmak herkesin vazifesidir." diye konuştu.