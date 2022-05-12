İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde muhabir olarak görev yapan Muhammed Ertuğrul Polat, görkemli bir düğünle hayatını İlknur Adanır ile birleştirdi.

Düzenlenen törenle dünya evine giren çiftin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat kıydı. Törene Polat ve Adanır ailelerinin yanı sıra sevenleri, yakınları ve Erzurum basınından birçok isim katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.