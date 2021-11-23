İbrahim Hakkı Hz. konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİH-DER) İbrahim Hakkı Hz. konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Ödül töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ERİH-DER dernek çalışmaları ile ilgili video gösterisi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan ERİH-DER Başkan Yardımcısı Raci Kalaycı, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizlere yardımcı oldular, sayelerinde bu ödül törenini düzenledik. Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar gayemiz, tarihimizdeki değerleri günümüz gençliğine anlatmak, yaşatmak ve doğru bilgiler vererek gençliği doğruları anlatmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatını anlatan video gösterimi yapıldı. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korosu birbirinden güzel eserler sundu. Koronun sunduğu birbirinden güzel eserlerden sonra ödül törenine geçildi. Şiir, Kompozisyon, Resim dallarında 30 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreninde 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle ERİH-DER ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere kırmızı karanfil verildi, öğretmenler günü kutlandı.

Ödül törenine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Şehit Hasan Yılmaz İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Ortaokulu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Elifsen Koleji, Pasinler Alvarlı Efe Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri katıldı.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve tören sona erdi.