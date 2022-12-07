Hınıs’ın okullarında TYÇ Projesi başladı

100 Günde Bir Nesli Değiştiriyoruz sloganı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum’da başlatılan Tarih Yazan Çocuklar Projesi, ilkokul çocuklarını sanal ve suni kahramanlardan arındırarak gerçek Türk şahsiyetlerini öğretmeyi amaçlayan eğitim projesi, kentte yayılmaya devam ediyor. İspir’de hayata geçen proje şimdi de Hınıs ilçesinde öğrencilerle buluştu. İlçede ki tüm okullarda 100 Türk büyüğünün anlatıldığı 100 kitaptan oluşan kitaplar ve kitaplıklar kuruldu. Ayrıca proje çerçevesinde çocuklarla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde hazırlanarak 100 günlük eğitim programına dahil edildi.

Projenin başlaması nedeniyle Hınıs Cumhuriyet İlkokulunda bir tören düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, çocuklara okuma alışkanlığının verilmesi ve tarih bilincinin artması için önemli bir proje olduğunu söyledi. Ardından kürsüye çıkan Tarih yazan Çocuklar Platformu Başkan Yardımcısı Esma Karadağ ise öğretmenlerin ve velilerin projede ki önemine vurgu yaptı. Karadağ, “Çok kıymetli bir tarihimiz var. Her anı ile gurur duyduğumuz bir mazi. Bu tarihimizi yaşadıkları ile ilmek ilmek işlemiş ecdadımız var. Onların ahlaklarını, başarılarını, çocuklarla buluşturmayı amaç edinen bu projede herkese çok büyük emekler düşüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ana sponsorluğunda, İlçe kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün çok kıymetli destekleri ile ve hayırseverlerin fedakarlıkları ile bu proje çocuklarımıza ulaşıyor. Projenin yürümesi için öğretmenlerimizin emekleri çok önemli. Eğitim sadece okulda değil evde de devam ediyor. Velilerimizin de bu kahramanlarımızı evlerinde de anlatmalarını bekliyoruz” dedi.

“Onların pelerini var bizlerin cesur yürekleri var”

Hınıs Kaymakamı Hamza İnan ise yaptığı konuşmada çocukların tarihi öğrenmelerinde ki önemine değindi. Kaymakam İnan, “Tarih Yazan Çocuklar Projesi çok anlamlı bir proje. Tarih yazan binlerce değerimiz var. Aziz Sancar gibi Necip Fazıl gibi Oğuz Kaan gibi Fatih gibi. Bizlere bu milli manevi değerleri kimler anlatacak. Bu çok önemliydi. Bunların tamamı milli kahramandır. Bizim kahramanlarımızın pelerinleri yok gözlerinden çıkan ışıklar yok ama hepsinin gizli güçleri var. Cesur yürekleri var, vatan sevgisi, zekaları ve onu kullanmayı bilen akılları var. Bizlerin de en büyük gücü odur. Bunların tamamı gerçek kahramanlardır. Hiç birisi hayal ürünü değil. Hepsi burada yaşamış insanlar. Bunların bizlere bir mesajı var. Bu mesajları anlamak lazım. Bundan dana önce bu kişileri bilmek lazım. Türk tarihimizi oluşturan büyüklerimizi öğrenip hayatlarımızı ona göre tatbik etmemiz gerekir. Onların başarılarından ilhamlar almamız gerekir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterimleri sunuldu. Eğitim projesinde yer alan 100 Türk büyüğünün içindeki isimler, kahramanların kıyafetlerini giyen çocuklar tarafından anlatıldı.

Aşağı Söylemez Mahallesinde kitaplık kuruldu

Hınıs’ta gerçekleşen programında ardından Karayazı’da Aşağı Söylemez Mahallesinde ki ilkokulda oluşturulan kitaplığında açılış programı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek; “Türkiye çapında güzel bir proje. Bize lazım olan bu. Bizim çocuklarımızın kendi geçmişlerini atalarını tanımaları için büyük bir ön ayak oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Projeyi anlatmak üzere bizlere gelindiğinde proje hakkında detaylı bilgi sahibi olduğumuzda bu projeye destek verilmesi gerektiğini düşündük. Bununla birlikte mali kaynakları finanse ettik. Tarihe mal olmuş tarihi kahramanlarımızın hatırlanması ve gelecek nesillere aktırılması için önemli bir projeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”