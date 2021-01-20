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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek’ten, ETÜ Rektörü Çakmak’a ziyaret
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, beraberindeki heyet ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.
ERZURUM 20.01.2021, 16:46
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, beraberindeki heyet ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.Pandemi dönemi ve eğitim-öğretime etkisi gibi hususlarda konuşulmasının ardından, Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a hediyelerini sundu ve başarı temennilerinde bulundu.