Gökyüzü, uçurtmalarla şenlendi

Erzurum’da çocuk evlerinde kalan çocuklar tarafından uçurulan uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Uçurtma Şenliği’ düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Abdurrahman Gazi Türbesi’nde düzenlenen uçurtma şenliğine 4 kuruluştan yaklaşık 100 çocuk katıldı. Uçurtmalarını gökyüzüne uçurmanın tadını çıkaran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Taner Ekinci, “15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bir faaliyet düzenledik. Her yıl olduğu gibi 15 Temmuz etkinlikleri yaklaşınca kurum bakımında olan çocuklarımızla birlikte farkındalığı artırmak amacıyla, çocukların bilmesi, öğrenmesi adına uçurtma şenliği düzenledik. 4 kuruluşumuzdan 100 çocuğumuzla birlikte uçurtma şenliği, ecdada saygı yürüyüşü, köy okullarını ziyaret etme gibi etkinlikler yapacağız. Çocuklarımız da bu tür etkinliklere severek ve isteyerek katılıyorlar” şeklinde konuştu.