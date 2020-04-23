Gödekmerdan: ‘23 Nisan Ulusun Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’

Hak-Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

İlim Gödekmerdan, ‘’Cumhuriyetimizin Temeli Olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dünya Çocuklarına Armağan Ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100. Yıldönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşamaktayız’’ dedi.

‘’Bir gün bir hayal kurdular ve ideallerine inanarak gittikleri yol sayesinde bize içinde yaşadığımız bir miras bıraktılar ve bırakıyorlar. 100 yıl önce de, bugün de. Bu ideallere gönülden bağlıyız, minnet duyuyoruz.’’ diyen İlim Gödekmerdan, mesajında şunları kaydetti;

‘’Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuklarımız Geçmişten Aldıkları Güçle, Geleceği Şekillendirecek, Müreffeh bir Türkiye’nin, Barış İçinde Bir Dünyanın Kurulmasında Önemli Roller Üstleneceklerdir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuklara Armağan Ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. yıldönümünü kutluyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.’’