ETÜ’nün inovasyon merkezleri misafirlerini ağırladı

Bir dizi temasta bulunmak üzere Erzurum’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuklarıyla bir süre sohbet ederek üniversitenin yürütmekte olduğu akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından ETÜ bünyesinde faaliyet gösteren inovasyon merkezlerini ziyaret eden heyet, ilk olarak teknolojik iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezine giderek Koordinatör Doç. Dr. Kağan Koray Ayten’den son dönemde ticarileşerek üretime başlayan projeler hakkında bilgi aldı.

ETÜ Kristal girişimcilik merkezinden ayrılan heyet daha sonra ahşap atölyesinden sanal gerçekliğe, robotik kodlamadan 3 boyutlu modellemeye kadar oldukça geniş bir yelpazede eğitim veren Muctpark Bilim ve Fikir Atölyesi’ne geçerek Koordinatör Doç. Dr. Hüseyin Daştan eşliğinde merkezde çeşitli incelemelerde bulundu.