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ETÜ’nün gururu oldular

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu, 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Büyükler Dünya Kickboks Şampiyonası’nda 63 kiloda finalde karşılaştığı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

ERZURUM 22.10.2021, 16:31
ETÜ’nün gururu oldular

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu, 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Büyükler Dünya Kickboks Şampiyonası’nda 63 kiloda finalde karşılaştığı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

ETÜ’ye bir madalya da aynı turnuvada mücadele eden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Hakan Koç’tan geldi. Koç, 84 kiloda Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi olarak akademik çalışmaların yanı sıra spora ve sporcuya yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Bülent Çakmak, ”Bu çalışmalarımızın geri dönüşünü almış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İtalya’da bayrağımızı göndere çekerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten hocamızı ve öğrencimizi canıgönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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