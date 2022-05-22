ETÜ’lü öğrencilerin projelerine destek

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.

Türkiye genelinde 181 devlet ve vakıf üniversitesinin başvurduğu “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) lisans düzeyinde sunmuş olduğu 20 projeden 18’ine destek almaya hak kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

ETÜ’lü öğrenciler tarafından elde edilen başarıya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, proje kültürünün önemine vurgu yaparak: “3’ü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 15’i ise Fen Fakültemizden olmak üzere öğrencilerimizin sunduğu 18 proje kabul edildi. Teknoloji Transfer Ofisimizin vermiş olduğu eğitimler ve öğrencilerimize aşılamaya çalıştığı proje kültürü sonuçlarını vermeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde de bu başarı oranını koruyarak kabul edilen proje sayısını artıracak ve ülkemize bilimsel anlamda katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve onlara her daim yol gösteren danışman hocalarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.