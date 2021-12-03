ETÜ’de engellilere yönelik farkındalık programı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

ETÜ Spor Bilimleri akademisyenleri ve öğrencileri engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Sevgi Varsa Engel Yok” sloganıyla ETÜ Spor ve Etkinlik Salonunda günün anlamına yönelik program düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri, özel gereksinimli bireylerle müzikler eşliğinde dans edip, çeşitli spor dallarında antrenman yaptı ve eğitsel oyunlar oynadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli insanları anlamak ve empati kurabilmek için büyük bir öneme sahip olduğun belirten Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı: “Her insanın potansiyel olarak bir engelli olduğunu unutmadan, birlikte paylaştığımız bu dünyada onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmamamız gerektiğini unutmamalıyız. Biz sevginin aşamayacağı hiçbir engelin olmadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.