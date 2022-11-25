ETB Başkanı Oral: “Enerji giderlerindeki maliyetler en asgariye indirilmeli”

Erzurum Ticaret Borsası ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada; “İlimiz ve Doğu Anadolu Bölgesinde kullanılan elektrik ve doğalgaz maliyetleri hem işletmeleri hem de haneleri olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 6-7 ayının kar ve soğuk ile mücadele ile geçtiğini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ağır kış şartları ve ekonomik sıkıntılar altında geçim mücadelesi veren esnaf ve vatandaşın Elektrik ve Doğalgaz’daki maliyetlerden olumsuz yönde etkilendiğini ve tabiri caizse kazandığını enerji giderlerine verdiğini belirtti.

Başkan Oral, İlimiz ve Bölgemizdeki İşletme ve hanelerin enerji giderleri noktasında büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. “Soğuk havaların başlamasıyla birlikte ilimiz ve bölgemizde vatandaş elektrik ve doğalgaz kullanımı noktasında arayış içerisine girmektedir. Artan Enerji giderleri hem işletmelerde hem de hanelerde vatandaşları olumsuz yönde etkilemektedir. Mevsimin yaklaşık 6-7 ayını soğuk ve karla mücadele ile geçiren ilimiz ve Doğu Anadolu Bölgemizdeki illerimizde insanlar hayatların ideme ettirmek için mecburen ısınmak zorundadırlar. Ancak bu noktada hem ekonomik sebepler hem de enerji giderlerinin yüksek olması insanları kara kara düşündürmektedir. Bu noktada Bizler ilimiz ve bölgemiz için hükümetten enerji giderleri noktasında ya indirim ya da KDV’nin %1”e indirilmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Oral: Enerji giderleri noktasında ilgili bakanlıklara talep de bulunduk

Doğalgaz ve elektrik maliyetleri hakkında özellikle son 1 ayda üyelerimiz, esnafımız ve sanayicilerimizden mağduriyet noktasında talepler aldıklarını belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “İşletmelerimizin mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Bizlerde Enerji giderlerindeki maliyetleri en asgariye indirme noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez, Ticaret Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıkloğlu’na bu konu’daki taleplerimizi yazılı olarak aktardık . Bu konuda bizim talebimiz İlimiz ve Bölgemizdeki hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur olmasın. Enerji giderleri olan Elektrik ve Doğalgaz’da indirim veya KDV’ oranın %1’e indirilmesini istiyoruz” Başta yerel yöneticilerimiz ve şehrin ekonomisine yön veren kurum, kuruluş ve STK’lar olmak üzere gerekli girişimlerin biran önce yapılması lazım. Bu konuda herkes birlik olmalı. İnsanların aylık gelirinin yarısını elektrik ve doğalgaz faturasına ödediği bölgemizde yapılacak olan indirimler işletmelerimize ve vatandaşımıza rahat bir nefes aldıracaktır. Vakit kaybetmeden girişimler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.