ESKİ ekipleri 12 köyü susuz bırakmadı

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Güzeldere köy grubunda 12 köyün suyu arıza yapınca ulaşım sıkıntısı nedeni ile arıza yerine kar üstü araçla ulaşan ESKİ ekipleri kazma kürek ile çalışarak vatandaşları su sıkıntısından kurtardı.

Germik, Başköy, Ortaköy, Yukarı Barmasız, Aşagı Barmasız, Sögütlü, Kızmusa, Çamurlu, Toprakkale, Karabudak, Yeniköy mahalleleri ile Necdet mezrası içme suyu arızası ESKİ ekiplerinin fedakar çalışmaları ile giderildi.

Yaklaşık 2 metre karın altında oluşan su patlağı ESKİ ekibine zor anlar yaşattı. 25 kilometrelik yolu kar üstü araçla giden ekip yaklaşık 6 saat çalışmanın ardında tekrar kar üstü araç ilçeye döndü.

Mahalle sakinleri, “Suyumuz arıza yaptı bizler artık yaza kadar susuz kalacağımızı düşünüyorduk. Ancak yaptığımız başvuru sonucu Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekibi tüm imkanlarını kullanarak fırtınaya rağmen su arızasını giderdiler. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine, Daire Başkanı Mehmet Uzun’a Hınıs ekibine çok teşekkür ederiz. Rabbim devletimize zeval vermesin inşallah" dediler.