Erzurum’un kültürel mirası kadın emeği ile değer kazanıyor

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Mama Hatun Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından uygulanacak olan “Kadın Kooperatifi Turizmi Canlandırıyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, proje ortağı Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut, Mama Hatun Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Çiğdem Sulak ve Ajans personeli katıldı.

Bölgenin değerleri arasında önemli yeri olmasına rağmen yok olmaya yüz tutmuş olan yöresel el sanatlarının hem üretiminin yapılması hem de turizme kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, 125 kadının kursiyer olarak katılacağı 5 ayrı mesleki eğitim atölyesi kurulacak. Oltu taşı işleme, maraş ve filografi gibi alanlarda eğitim verilecek olan atölyeler sayesinde hem kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hem de üretilecek ürünlerin ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Proje kapsamında 4 ayrı noktaya kurulması planlanan sergi alanları vasıtası ile üretilen ürünler tanıtılacak ve bölgeyi ziyaret eden turistlere bu ürünlerin satışı yapılabilecek. Ayrıca 3 farklı ilde düzenlenecek olan tanıtım etkinliklerine katılım sağlanacak ve bu sayede projenin çıktıları daha geniş bir kitleye ulaşmış olacak.

İlçedeki kadınların hem meslek sahibi olabilmelerini hem de bölgeye has mirasın korunmasını sağlayacak olan proje sayesinde bölgenin iş gücüne katılma oranında artış bekleniyor. Üretilen ürünlerin satışından sağlanacak olan gelir ile sosyal ve ekonomik olarak bölgenin gelişeceği öngörülüyor. Proje sonrasındaki 1 yıl içerisinde en az 100 kursiyerin katılımı ile süreç yenilenecek ve bir döngü şeklinde devamlılık sağlanacak.