Erzurumlu başkana övgü

Erzurum’un Narman ilçesi nüfusuna kayıtlı Makine Mühendisi Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz mütevazi ve babacan kişiliği ile gönüllere taht kurdu. Özellikle gençlere yönelik hizmetleri ile gençlerin örnek aldığı AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Erzurumlu hemşerilerinin gururu oldu.

Bursa Oltulular Derneği Başkanı Dursun Murat Sağdıç, “Yıldırım Belediyesi Başkanı yapmış olduğu başarılı çalışmaları ve bütün herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet eden Erzurumumuzun gururu oldu. Başarı hiç kimseye gökten bir armağan olarak gelmez. Onu ancak dişiyle tırnağıyla kazıya kazıya hak edenler elde edebilir. Başarılı olmanın formülü aslında son derece basittir. Çalışmak, kararlı olmak, sabırlı olmaktır bu bağlamda da Yıldırım Belediyesi Başkanımızda dişiyle tırnağı ile kazıya kazıya başarılı çalışmalara imza atıyor Oktay Yılmaz Başkanıma başarılarının devamını diliyorum Allah yolunu açık etsin” dedi.