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Erzurum’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
ERZURUM 28.10.2021, 14:24
Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı kent meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Tören öncesi 9. Kolordu Komutanlığı askeri bandosu marşları ile töreni izleyenleri heyecanlandırdı. Atatürk Anıtı’na Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 9. Kolordu Komutanlığı adına çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği başkanları, askeri birlikler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.