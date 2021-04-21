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Erzurum’da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Erzurum’da öğle saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
ERZURUM 21.04.2021, 14:03
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Erzurum’da öğle saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Erzurum’da öğle saatlerinde kent merkezinin üzerini kaplayan bulutlar sonrasında yağmurla karışık dolu yağdı. İri taneler şeklinde yağan dolu, hazırlıksız yakalanan vatandaşları olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşeceğini tahmin eden bazı vatandaşlar ise dışarıya çıkarken yanına şemsiyesini almayı ihmal etmedi.