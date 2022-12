Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda görme ve işitme engelli Berna Deligöz’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti okuması ile devam etti.

Erzurum Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş programın açılışında yaptığı konuşmada sosyal hizmet sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alındığını ifade etti.

İlbaş, şöyle devam etti: “Öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesi için belirtilen esaslar doğrultusunda bakıma muhtaç Engellinin akrabası tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme, engelliye bakan kişiye yapılmaktadır. Erzurum’da engelli hizmetleri bağlamında 6 bin 821 engelli vatandaş için aylık bazda yaklaşık 23,5 milyon TL evde bakım ödemesi yapılmaktadır. Hali hazırda özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 400 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Gündüzlü bakım merkezimizde yine hizmetlerine devam etmektedir. Engelsiz Yaşam Merkezimizin yanında ayrıca Bakanlığımızca yeni bir engelli gündüzlü bakım merkezi yapılacaktır.”

Erzurum Valisi Okay Memiş ise her engelli bireylerin yanında olmaya büyük gayret sarf ettiklerini belirterek şunları söyledi:”Bugün sadece Erzurum’da evde bakım hizmeti olarak 25 milyon lira kadar bir harcama var ama toplamda her yıl toplam sosyal yardımımız neredeyse 500 milyon. Yani eski para yarım katrilyon. Devlet bu alana gerçekten çok güzel dokunuşlar yapmış. Mesela imkânı olmayan hayatını devam ettiremeyecek olan bireyler için evlerimiz var. Eskiden sadece kurumsal yerler vardı ama bugün herhangi bir mahallede, herhangi bir sokakta, herhangi bir apartmanda, bizlerin arasında oturan evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Okula gidiyorlar hayatına devam ediyor, hayatın içerisindeler. Burası gibi hayatını artık ne ailesi vasıtasıyla ne de başka türlü idam ettiremeyecek olan bireylerimiz ve kardeşlerimiz için ise devlet doğrudan buradaki insanlara sahip çıkıyor. Bugün aslında bütün dünyada ülkemizde de olduğu gibi nüfusun toplam nüfusun neredeyse yüzde 12’i engelli durumda ve bugün sağlıklı olan, sağlıklı görünen insanlar bizlerin yarın engelli olma riski her zaman var. Onların sadece bugün için değil, her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz.”

Konuşmanın ardından engelli bireylerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, müzikal ve çeşitli etkinlikler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve eşi Beyza Tuncer Erzurum Jandarma İl Komutanı İlker Şimşek, kurum müdürleri, il protokolü, vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.