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Erzurum’a Mobil Pelet Makinesi tahsis edildi

Orman Genel Müdürlüğünce Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında satın alınan Mobil Pelet Makinesi Erzurum Bölge Müdürlüğünce teslim alındı.

ERZURUM 18.04.2021, 13:25
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Erzurum’a Mobil Pelet Makinesi tahsis edildi

Orman Genel Müdürlüğünce Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında satın alınan Mobil Pelet Makinesi Erzurum Bölge Müdürlüğünce teslim alındı.

Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları Muammer Tizi, Ömer Faruk Bulut, Orman İşletme Müdürleri ve İşletme Müdürlükleri teknik personelinin katılımı ile Karıncadüzü Orman Emvali Deposunda Mobil Pelet Makinesi çalıştırılarak uygulama yapıldı.

Türkiye’de ilk defa üretilen ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla geliştirilen Mobil Pelet Üretim Makinesi ithal edilen kömür ve doğalgaza bir alternatif olarak üretim sahalarından elde edilen kesim ve diğer artık maddeler hammadde olarak kullanılarak yakacak ihtiyacını karşılayacak.
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