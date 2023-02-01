Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde aile şefkatinde hizmet

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde hastalar aile şefkatinde hizmet görüyor.

Açıldığı günden beri tüm hizmet alanlarının gerek insani kalite gerek teknolojik üstünlük olarak kat kat çıtasını yükselterek ilerleyen Erzurum Şehir Hastanesi tüm branşlarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bünyesinde bulundurduğu bir çok özellikli birimler içerisinde yer alan Çocuk Palyatif merkezi ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör, “Hastanemiz Çocuk Palyatif merkezimiz 17 yataklı ve her biri alan eğitimini almış 1 uzman doktor, 1 pratisyen hekim, 18 hemşire ve 8 personel ile hizmet vermekteyiz. Çocuk palyatif merkezimizde rahatsızlıkları nedeni ile ağırladığımız çocuklarımızın hepsi özellikli hasta ve bakıma en üst seviyede ihtiyaç duyan çocuklar onlara bir hastanemizde birim çalışanlarımızla hizmetin adını anne-baba şefkati dediğimiz aile muhabbeti ile bakıyoruz. Ben özellikle burada çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum her biri gerçekten o çocuklara bu şevkatle yaklaşıyor, birimde bizzat yaptığım izlenimlerde, tedavi gören ve il sağlık Müdürümüzün de dediği üzere “bizim çocuklarımız” onlara ve sayın bakanımızın paylaşımlarındaki gibi “anne baba şefkati” ile yaklaşılıyor, bunu o çocukların personeli görünce gözlerindeki sevgi ışıltısından gördüm hepsi ayrı ayrı parlıyordu” dedi.

Palyatif merkezde doğum günü sürprizi

Palyatif merkezde 4. yaşına giren minik Y.K.’ya çalışanlardan ve Başhekimden doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Başhekim Tör, “Hastanede bir çok birimde yaptığımız hasta moral motivasyon uygulamalarımız var bunlardan biride doğum günleri. Bugün de çocuk palyatif merkezimizde tedavi gören ve 4. yaşına giren Y.K.’nın doğum günüymüş bizde Başhekimlik olarak bu minik çocuğumuzun yanında olalım dedik ve bugün böyle bir organizasyon yaptık” dedi.