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Erzurum Kalesi ve çevresinin cazibe merkezi olabilmesi için imzalar atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında “2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2” kapsamında “Tarih ve Kültürün Buluşma Mekânı” projesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ERZURUM 05.12.2021, 10:29
Erzurum Kalesi ve çevresinin cazibe merkezi olabilmesi için imzalar atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında “2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2” kapsamında “Tarih ve Kültürün Buluşma Mekânı” projesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında düzenlenen imza törenine; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Proje Koordinatörü Doç. Dr. Naim Ürkmez ile ajans çalışanları katıldı.

Toplam bütçesi 1Milyon 680 bin TL olan ve 1 Milyon 260 bin TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Erzurum Kalesi ve çevresinin turistler açısından bir cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla bölgede Şehir Arşivi ile Aşıklar Müzesi kurulması ve sanal teknolojiler açısından zenginlik kazandırılması hedefleniyor.

Rektör Çakmak: “Erzurum’un Geçmişiyle Buluşması İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

İmza töreninin ardından protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Köklü tarihi ile oldukça önemli bir kültürel mirasa sahip olan Erzurum’un geçmişiyle buluşması için tüm paydaşlarımızla ortak bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Şehrimiz için oldukça önemli olan bu projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan, bin yıllık geleneği ile de ön plana çıkan Erzurum’un tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek ETÜ yönetimine gösterdikleri yakın ilgiden ve projeye sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Protokol töreni, projenin hayata geçirilmesi için imzaların atılmasıyla son buldu.

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