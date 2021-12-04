banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Erzurum ihracat verileri açıklandı

Erzurum’da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

ERZURUM 04.12.2021, 10:17 04.12.2021, 10:26
Erzurum ihracat verileri açıklandı

Erzurum’da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak - Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden yapılan ihracat Ekim ayına göre yüzde 59,5 oranında düşüş kaydetti.

Erzurum 11 Aylık Süreç

Erzurum’da bu yılın 11 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.1 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 133 bin dolar, şubat ayında 1 milyon 226 bin dolar, mart ayında 3 milyon 373 bin dolar, nisanda 2 milyon 269 bin, mayısta 1 milyon 139 bin dolar, Haziran’da 1 milyon 957 bin, Temmuz’da 2 milyon 642, Ağustos’ta 3.3 milyon, Eylül’de 2.6 milyon, Ekim’de 4.1 milyon, Kasım’da 1.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ekim Ayı Verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Kasım 2021 döneminde Erzurum’dan 1 milyon 665 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 627 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 898 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 96 milyon 749 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Ekim Dönemi ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık bölümünde Erzurum’dan 26 milyon 458 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 48 milyon 556 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 172 milyon 87 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 940 milyon 327 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum’un Ekim Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Kasım döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,90, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,17, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Erzurum’un 11 Aylık Payı

DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak - Kasım aylarını içeren 11 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 54,48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,37, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 2,81’lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri İhracat Rakamları

TİM verilerine göre Ocak - Kasım döneminde Elazığ’dan 296,4 milyon, Malatya’dan 371,9 milyon, Iğdır’dan 86,3 milyon, Van’dan 54,3 milyon, Hakkari’den 32,9 milyon, Ağrı’dan 31,1 milyon, Erzurum’dan 26,4 milyon, Erzincan’dan 22,0 milyon, Bitlis’ten 6,3 milyon, Ardahan’dan 4,8 milyon, Bingöl’den 3,9 milyon, Muş’tan 1,9 milyon, Kars’tan 1,1 milyon, Tunceli’den 325,0 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7